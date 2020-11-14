上手零難度工作坊　慢活一刻

在動盪不安的日子，分外需要尋找內心的平靜。近年坊間擁有形形色色的工作坊，看着製成品一步一步在手中形成，教人從繁囂的都市生活中靜下來，好好感受藝術的寧靜，以及好好放鬆心情。擔心自己無藝術天分、製成品與導師的作品差天共地？以下為大家介紹的工作坊，只要跟足導師指導，上手零難度，啱晒雙手稍為不太靈巧的朋友仔！

聖誕限定手工皂工作坊

一般沐浴產品往往於製造過程中添加起泡劑、色素、香精等，要是對健康生活有要求，豈能容忍肌膚長期接觸這些化學物質？不妨自製全天然的手工肥皂，令皮膚得到充分滋潤。為迎接聖誕節的來臨，Soul Soap Studio韓式手工皂工作坊推出全新聖誕限定手工皂工作坊，讓參加者可以享受慢活的時光，同時亦能溫和潔膚，更能應應節，實行一舉三得！

永生花香薰加濕器工作坊

踏入秋冬，不少女生都開始抱怨皮膚乾裂，此時除了選購一些合適的滋潤補水護膚品外，也不妨添置一部加濕器，好讓肌膚能時刻補濕。坊間的加濕器大多，以簡約設計為主，未必啱少女心水，何不親手點綴加濕器，令其充滿美感呢？說的是MaGen.Studio舉辦的永生花香薰加濕器工作坊，課堂上會提供多種永生花花材自由搭配，讓單調的白色加濕器瞬間變得吸睛，也可作為居家和辦公室的擺設。