入娛圈想法嚇窒黎紀君　Gordon＠天堂鳥搣甩稚氣

周柏豪師妹黎紀君（Christy）與陳穎妮（Winnie）主理的節目頻道開始了3個多月，節目話題除圍繞着兩女不同愛情主題，最近也開始邀請不同的男嘉賓聊天嘗試挑戰不一樣的「任務」。新一集邀請了組合天堂鳥成員Gordon，三人不單聊天還齊齊排練跳舞。

未開始拍攝時，Gordon隨着音樂練舞步，Christy記舞步跟節拍就很快上手，跳舞完全難不倒兩人，但對於Winnie這位新手算是高難度挑戰，期間Winnie蝦碌連場，不停踩到Gordon，但Winnie至少手腳動作也跟足，Gordon讚兩位好有潛質當舞台表演者。

到聊天環節，Gordon大膽透露初入行被這個「花花世界」的娛樂圈吸引，兩女生對他的想法大感驚訝，但現在他後悔不已：「依家已經重新認清自己方向同目標，仲有成家立室嘅打算。」在訪問中，兩位女生發現Gordon不再是如以前般稚氣，變得踏實、努力的他增添了一份成熟感。兩女又感激Gordon應邀，拍攝過程很愉快，望日後有機會同Gordon一齊出一首跳唱歌。

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