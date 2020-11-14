本日日本：日本首間水上酒店　東京天王洲開業

到日本想來一趟特別住宿體驗的話，最近於東京天王洲運河上剛開設的日本首間水上酒店PETALS TOKYO，絕對值得大家留意！由營運倉庫管理的寺田倉庫負責，公司同時致力於藝術文化的發展與推廣，近年便活用天王洲附近的廢置空間，改建為餐廳或展覽場地、美術館等。今次打造的PETALS TOKYO，可說是東京酒店一大突破。將停泊在天王洲運河上的四間船屋，變身成為設計別具心思的酒店。由於外形好像漂浮在水面的蓮花，因此以Petals（即花瓣）來命名。4間船屋面積各約40至45平方米，每間可入住兩人，內部的設計各有不同，風格時尚，而且用品設備一應俱全。有點像置身阿姆斯特丹歷史悠久的船屋，讓你遠離都市塵囂，同時享受運河岸邊閒適的氣氛。房價每晚80,000日圓起（約HK$5,920，連早餐）。

PETALS TOKYO

地址：東京都品川區東品川2-1 T-LOTUS M

房價：每晚80,000日圓起（約HK$5,920，連早餐）