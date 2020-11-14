勁細心！謝霆鋒賽前為學員整理造型

由謝霆鋒、李宇春、李榮浩及李健擔任導師的內地音樂選秀節目《中國好聲音2020》進入最後賽程，最新播出的第13集是7強進入5強的淘汰賽，剩低的5名學員將會進入下周5舉行的總決賽。

7強中，霆鋒戰隊佔了3席，在比賽愈來愈激烈的情況下，在7進5爭奪戰前，霆鋒便帶着3名學員到戶外放鬆心情。走到一個庭園時，霆鋒便對學員說：「你們年輕人如果讓你們就在這裏，打坐打個5分鐘，你也憋不住了。」隨後他又表示自己非常喜歡大自然：「我覺得大自然才可以讓人覺得真正的渺小。」

放鬆過後，立即回到作戰狀態，在比賽中，4位導師抽籤決定自己學員出場次序，霆鋒抽到的次序分別為2、3及5。在決定哪位學員上場後，霆鋒細心地為他首位出場的學員整理衣服，由於學員需要彈結他，霆鋒便為學員把衣袖捲好，隨後又檢查結他狀態，十分有愛。當學員演唱完畢後，霆鋒懷着滿足的笑容兼大力鼓掌，似乎對學員的表現十分滿意：「確實很高興，因為到了這個階段，其實很多人未必願意去走出他們的舒適圈。」對學員作出高度評價，而學員亦不負所望，順利進入5強賽事。

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