歐洲支線　重塑百年工裝

今季Carhartt WIP透過選用更多不同質感的物料去製作出一系列嶄新工裝服飾。（互聯網）

1889年於底特律創立的經典工裝品牌Carhartt，百年來基業都是從一塊耐磨帆布（Duck Canvas）開始，無數藍領工人都是着用由Carhartt所製作、耐用且具保護性的工裝打拚生活，品牌於工裝服飾的傳奇地位無可代替。在Carhartt創立一個世紀後，歐洲支線Carhartt Work In Progress（Carhartt WIP）正式成立，將傳統工裝剪裁換上更具潮流感的設計，堅守Carhartt對品質、舒適及耐用的品牌核心理念。

今季Carhartt WIP透過選用更多不同質感的物料去製作出一系列嶄新工裝服飾。當中保暖而手感柔軟的羊毛及燈芯絨，就成為本季重點素材，多款工裝外套及褲款均配上啡、綠及沙色等暖色去營造秋冬氣息。

同時，為提升服飾於秋冬的禦寒能力，品牌團隊更加入Polartec Fleece及Gore-Tex Infinium兩款機能物料去製作，前者具備輕量透氣及保暖功能，後者則有出色的防水防風功能，並配搭上Tartan格紋及迷彩圖案呈現，將傳統工裝重塑成為機能性與潮流感兼備的單品。