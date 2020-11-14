【引人犯罪】G奶台妹冇戴Bra睇楊丞琳開騷

相信粉絲去睇演唱會都會扮靚啲，務求以最佳狀態去見偶像一面，希望可以喺演唱會上同偶像握吓手，甚至集郵添！台灣網紅模特兒Yumi.K，早幾日就去咗睇楊丞琳演唱會，性感上陣嘅佢，唔單止冇戴Bra，仲將件衫拉低，大晒無敵G奶，一唔小心隨時都會走光呀，網友睇到流晒鼻血，話佢咁着太危險，會引人犯罪囉，實在太「邪惡」呀！

Yumi.K從來都唔會吝嗇Big爆身材，佢試過搭飛機嗰陣，僅披着一件短袖外套，大晒內裏嘅黑色喱士內衣，盡騷G Cup胸器，相當大膽！佢又不時會同網友互動，其中有次佢同網紅安希拍嘅影片中，安希對着鏡頭，瘋狂用手肘突襲Yumi嘅胸部，造成Yumi嘅G奶劇烈搖晃，反應唔過來嘅Yumi，無奈翻白眼，好在Yumi有做好保護措施冇走光，呢段片成功喺網上瘋傳，令佢吸咗唔少粉絲，被網友封為巨乳女神。

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