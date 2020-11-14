HARUKA着低胸裝色誘大叔！變挑逗老竇

擁36H巨乳身材的成員HARUKA，其實為人好單純。

日本性感舞孃組合CYBERJAPAN DANCERS（CJD）的成員位位身材火辣，擁36H巨乳身材的成員HARUKA是隊中人氣最高，平時打扮冶艷，但其實為人單純可愛，好容易被人呃。

由搞笑二人組合Downtown主持的綜藝節目《星期三的Downtown》，最近策劃一個無厘頭的整蠱實驗，安排幾位索女穿着低胸性感服裝，向路過男士做出挑逗動作，然後偷拍路人的反應，不過原來「路人」全是幾位索女的老竇，當然一眾靚女被蒙在鼓裏。

拍攝當日，戴黑超、穿低胸裝的HARUKA除去外套、俯身扮執手巾仔又伸懶腰，成功吸引目標路人喪𥄫。之後她發現對方竟然是自己老竇，仍頂硬上演出，表現專業，並上前喝罵：「你做乜偷𥄫我？鹹濕老坑！」偷拍完畢，工作人員即告知她被整蠱，HARUKA聞言忍不住落淚。

事後她受訪時坦言當發現父親時，仍繼續完成偷拍計劃，是想在對方面前演到最好，因為父親一直支持她的演藝事業。其父受訪時亦表示答應參與演出，全為了支持女兒。兩父女都為對方着想，意外帶出感人父女情。