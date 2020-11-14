直播好聲音　MV5C咪高峰

今時今日咪高峰非歌手專用，YouTuber、直播主、遊戲玩家或網台工作者也經常要開咪工作，因此一個優良的咪高峰就變得有價有市。最近Shure就以Michael Jackson用於錄製《Thriller》的咪高峰SM7B作為原型，推出改良版MV7，適合新手和經驗豐富的創作者使用。

全新MV7咪高峰內置動圈技術，先天繼承了SM7B錄製人聲的優點，並支援自動模式，即時自動調校咪高峰輸入增益，維持輸出的音量水平，即使用家跟咪高峰距離突然有改變，聲音也不會時大時細，令聽眾聽得舒服。除此之外，MV7還配備輕觸式介面，輕按幾下就可以調整增益、耳機音量、監聽混音或開啟靜音，相當User Friendly！

輕觸鍵以外，經專用App《Shure MOTIV》還可調校更多選項，例如調校深沉、自然或明亮聲調，藉此營造不同風格的「電台主持」人聲。透過程式內「遠距模式」更可在18吋範圍內穩定收音，適合需要更多空間的播客和主播使用。

MV7提供專業的XLR輸出，可與混音器等專業音頻設備配合使用，同時又配備USB-A和USB-C輸出，支援Mac、PC、Android及iPhone等多個設備，兼容度相當高。