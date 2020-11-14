【一本好書】吳沚默最愛《小團圓》恨紅樓夢未完

今年是著名現代小說家張愛玲誕辰100年，香港大學將舉辦相關紀念展覽。其實圈中不少藝人對閱讀甚有興趣，各自有自己情有獨鍾的作者和作品。

吳沚默：「我最鍾意張愛玲嘅《小團圓》，呢本係佢晚年寫嘅一本自傳式小說，佢寫嘅小說好特別，後生睇會有一種體會，成熟咗睇又會有另一種感覺，而呢本書就畀我一種《紅樓夢》嘅感覺，都係講一個大家族，好熱鬧，但最後嘅結局又有啲悲涼，佢會教到時下嘅女仔，對愛情唔好抱太大嘅期望，唔好相信韓劇式嘅浪漫，對愛情要好理智，但亦要享受當下嘅小團圓。」

崔碧珈：「最近有朋友介紹咗一啲書畀我睇，我覺得最有興趣係NLP嘅書，中文意思係自然語言處理，喺歐美地區流行咗30幾年，喺亞洲暫時未咁流行，所以大部分嘅書都係英文，但都有中文翻譯，不過書名都只係叫NLP。我覺得呢樣好適合演員學習，NLP係關於心理學一種模式，透過分析自己嘅情緒同大腦，就會令到你嘅語言同肢體語言表達出嚟係唔一樣，所以同演員好有關係，因為我哋經常要透過肢體同面部表情表達自己內心世界，就算普通人都好啱睇，因為我哋都係需要用語言同肢體語言同外界溝通，都係可以昇華到自己嘅表達能力。」

露雲娜：「我有本書好鍾意，係Alice Sebold嘅《Lovely Bones》，係講1個14歲嘅女仔，佢已經過咗身，由佢過咗身嘅心聲，去講佢嘅故事，點解14歲會過咗身，究竟發生咩事呢，就係由佢講番出嚟，希望佢愛嘅人去懷念佢。呢本書真係好值得睇，因為好感動、好特別，好少有人會用咁嘅角度講故事。」

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