鄧健泓有失聲陰影：唱唔番之前咁！

藝人鄧健泓（Patrick）出席網上直播音樂會，邀得安俊豪（Simon）擔任嘉賓。Patrick表示來還人情，因之前主持電台節目，邀請對方來做嘉賓都沒有推辭。他透露之前已獲邀來唱歌，但3月時無故失聲：「依家好番㗎啦，我今日都當係半個演唱會，呢年幾都有開始練番歌。」

Simon就謂今日來向Patrick偷師，亦是首次唱新歌。Patrick即謙稱：「唔好咁講，我冇嘢畀你偷。（會唔會合唱？）唔會，我驚比下去，依家睇番TVB播以前啲節目，見番自己，原來人真係會老。（老婆石詠莉話你老？）佢唔敢講，我睇番以前原來真係皮光肉滑啲。」問到可是這樣令他不敢再上台？他坦言：「04年失聲過，之後好番都唱唔番之前咁，到2018年開騷，我都覺得自己做得唔好，但呢年半我就覺得自己冇嘢可以輸，所以就研究番唱歌。」

Simon透露獲算命師傅批中：「佢話我今年唔會儲到錢，有都會其他途徑出番去，咁我之前生日，去咗老闆屋企打牌贏咗少少錢，之後揸車就爆胎，所以嚟緊都係踏實啲，努力工作搵錢。」

提到曾偉權因病離世，Patrick說：「我哋唔係成日合作，但我哋成日喺唔同劇集見面，2020年唔係十分開心嘅年份，慢慢年紀大，睇住朋友一個一個咁因為唔同原因離開，唔開心係冇用，所以要更珍惜依家有嘅嘢。」

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