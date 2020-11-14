黎諾懿煮食夠惹火　吸7位數酬金推賀年食品

藝人黎諾懿步謝霆鋒後塵煮出新財路，在疫情下主持網上節目《疫境廚神》，每個星期於網上直播教大家煮飯仔，不單止吸納了大批廚藝愛好者，還引來商機，有大集團豪擲7位數字利誘他加盟推出賀年食品！

今年娛樂圈受疫情影響，很多藝人沒有工開0收入，在一池死水下，黎諾懿逆境中創出奇迹，於big big channel一個網上直播小節目《疫境廚神》教煮餸。吸納好多觀眾，每條Live片點擊率高達3、40萬觀看，同時帶挈他個人社交網站擁有超過30萬的追蹤者，人氣創新高。令無綫連搞3次大騷《疫境廚神秋冬盛宴》，加上他與陳敏之主持的《今晚請客》收視過20點，幫公司賺錢外，他自己亦一口氣接了5個廣告。不過佢都搵命博，2次煮食時都發生「火警」，搶火燒燶眉毛險毀容，被網民封做「惹火廚神」。

黎諾懿搵命博之下亦得到回報。最近吸引了大集團豪擲7位數字邀請他合作，於農曆年推出賀年食品及糕點。黎諾懿靚仔、演得又煮得，憑煮食殺出條血路，大有步謝霆鋒後塵，在飲食界打響名堂。黎諾懿接受訪問時直認有疫市吸金之事：「係有財團邀請合作，（酬勞7位數字？）大約啦，總之價錢可觀。」對於外界睇好佢似謝霆鋒，他表示希望有不同發展範籌，好像以前參加跳舞節目「舞動奇跡」奪得冠軍一樣，希望不斷有新嘗試。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc