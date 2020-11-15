吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午7時至9時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：祭祀、動土、補塞

忌：開業、修渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、3、4、8

幸運顏色：藍

生肖指數 是日吉星：兔

鼠：→ 中午前運氣不錯，有甚麼重要事情要做，最好在朝早，以免午後難取捨。

牛：→ 和不投緣的人一起工作會令你不自在，宜放鬆心情，一切自然會變好！

虎：↑ 伴侶為你安排了一項驚喜的活動，這表示他對你十分在乎，喜上眉梢呢！

兔：★ 在這個社會中，多勞多得；如果你的工作與商業有關，會覺得特別暢順。

龍：↓ 是日沖煞，對工作不滿，令你表現參差，得想個解決根本問題的方法了。

蛇：→ 多使用藍色，能幫你做出平衡的思考，讓你可冷靜下來，作正確決定。

馬：↑ 戀愛運上升，出外時宜悉心打扮，因為今天真命天子會隨時出現眼前！

羊：→ 心情納悶時，嘗試親手種花，隨着花草美麗的成長，運氣也會隨之轉好。

猴：→ 待在家中讓你感到悶氣沖天，不妨出外透透氣，可改善心情，帶來運氣。

雞：↓ 下午開始，情緒容易不安，說話時要緊請慎言，以免增添不必要的麻煩。

狗：↓ 人際關係稍稍下滑，可能成為同事的眼中釘，老實一點才行，不要撒野。

豬：→ 今天出奇的順利，你原本擔心的問題並沒有發生，一切風平浪靜又暢快。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業運及工作運不俗，但人氣不穩，多注意人際關係，表現和工作進度將更平穩。

金牛：精神欠佳較易失去耐性，避免緊張毛躁，多休息、多放鬆，親子及感情關係更佳。

雙子：社交運稍遜，人事問題及變動較頻，幸精神狀態稍佳，有助應付公私等多方考驗。

巨蟹：事業及戀愛運略為不穩，不論公私，宜多予耐性。多作交流，注意溝通情況為佳。

獅子：出勤、公幹及海外項目等，或會出現一點阻力，宜多作後防保持靈活，可助進展。

處女：人緣及桃花運持續較佳，但夫妻運不穩，宜多集中、多專一，避免放任貪歡心態。

天秤：人氣持續回升，但戀愛運不穩關係或帶點壓力，宜與伴侶保持聯繫，多交流為佳。

天蠍：體能略為不穩，工作壓力或較明顯，多注意文書、傳訊等工作，將有助維持進度。

人馬：感情及親子關係略為不穩，財運稍遜開支較大，小心處理和家人伴侶的金錢事宜。

山羊：人氣稍佳，但情緒不穩，家庭運稍遜，日常相處及溝通，宜多予耐性，小心措詞。

水瓶：家庭運雖好，溝通及相處情況等宜多予耐性，關注身邊人的想法，可助增進情誼。

雙魚：財運不穩，娛樂、社交等開支或會較大宜多節約，並小心處理朋輩金錢事宜為佳。

預測：下周大市，價位或具調整空間。