馬國明奸上癮　 做好角色唔睇獎

入行20年的視帝馬國明在《使徒行者3》首次演大反派，雖然演戲經驗豐富，但亦非「一理通」，馬國明直言角色有挑戰：「有啲難度㗎！因為做開正直角色，馬國明畀人正直、蠢蠢哋嘅形象太深，可能觀眾未必接受，但演員就好享受做反派。之前喺《飛虎》做賊王已經好好玩，聽到今次做反派真係好興奮，做咁多年戲就係等呢啲挑戰。」他更坦言做反派做上癮，因為發揮空間大，加上現在的劇本寫得很巧妙，不會令觀眾反感。

讚林峯保持「童心」

上年度憑《白色強人》奪視帝的他，今年衞冕身份再爭奪視帝，但反派攞獎難度卻大增，他說：「真係唔知，反派都真係少啲，睇出街反應，自己唔緊張獎項，入行都係因為鍾意做戲，享受咗角色先。好似有啲演員鍾意拍大製作，覺得容易攞獎，但我又唔會淨係鍾意拍大製作，演員應該咩都試吓。」

馬國明與林峯當年同是無綫力棒的「奧運六星」而合作無間，今次隔十多年後再在《使3》合作，他說：「林峯都冇乜改變，都仲係好有童心，走埋一齊感覺同以前一樣，可能做呢行就係要好有童心， 自己都好貪玩，接到新角色都會好興奮。」

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