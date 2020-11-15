東方日報C2：余香凝花球遮凸肚隔罩咀怕醜老公

影壇新貴余香凝昨日出嫁，被指已成功造人的她，全程獲老公貼身照顧！見傳媒時，怕醜的新郎哥沒有除下口罩，余香凝則主動隔罩「咀嘴」任影！婚宴上，新郎講出冧爆愛的宣言，難怪獲余香凝讚是爆分好老公。

現年27歲的余香凝（Jennifer）與40歲男友陸政渡（Tim）昨日在尖沙咀的5星級酒店舉行婚禮，並設西式午宴，約50名親友出席。昨晨約9時30分，一對新人在大妗姐等陪同下步出酒店門外，被指懷孕的Jennifer穿上裙褂，在Tim拖實下行得小心翼翼，腹部亦微微隆起，又不時以花球遮肚！戴有不少金器的她，與Tim坐花車「行大運」後落車大方任影，但由於新郎怕醜，他倆全程戴口罩，Jennifer更主動出擊：「我哋戴住口罩錫錫啦！」

做200次掌上壓接新娘

合照後，Tim隨即9秒9離開，Jennifer除下口罩與姊妹團包括妹妹余潔滢、陳詩欣、鄧穎堯及廖子妤見傳媒。難掩新婚喜悅的她受訪時透露前晚只睡了2小時：「成日驚唔記得誓詞同要講嘅嘢，所以不停練習！雖然我做幕前，但原來到人生大事都會緊張。（頭先最感動係乜？）媽咪幫我着褂，唔捨得佢，多謝媽咪一直咁錫我。爸爸將我隻手交畀佢（Tim），我都眼濕濕。」

雖然婚禮簡約但依足傳統，除了向父母長輩斟茶環節外，新郎率領兄弟團接新娘時，當然遇上重重考驗，包括做200次掌上壓！Tim又要大唱情歌及朗讀愛的宣言，Jennifer亦相當滿意：「啲遊戲我有份諗，最滿意係愛的宣言，尤其係佢唱咗《簡單情歌》畀我聽，佢平時好少唱歌。（畀老公幾多分？）超過100分，如果唔係都唔會嫁畀佢！（新郎咁怕醜嘅？）我就係鍾意佢咁，佢樣樣都怕怕醜醜，會問我意見先。」談及造人話題，Jennifer即避重就輕：「我會好努力、好努力、好努力，有好消息會同大家講。」

新郎：太太令我心跳加速

隨後一對新人於場內進行簽字儀式，Jennifer換上白色低胸婚紗配珍珠頸鏈。簽字後，他倆在台上致詞，予人感覺不擅辭令的Tim幽默地指Jennifer由初相識到現在，仍然會令他心跳加速、瞳孔放大，希望能夠令她一生幸福！妹妹余潔滢原本寫了5分鐘講詞交給廖子妤上台宣讀，最終決定親自上陣，一字一句盡顯姊妹情深，令台下不少人聽到眼濕濕，家姐Jennifer當然喊得最犀利！余潔滢落台時，兩姊妹還深情相擁。

婚宴後，Jennifer於社交網上載婚禮片段，終見到除口罩的新郎靚仔樣，而她的婚紗Look亦充滿孕味！

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