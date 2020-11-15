夜訪病房探母！林利心痛媽咪被綁有血勁激動：法院見

藝人林利母親最近入咗醫院，連日都喺網上抒發感受，因為疫情關係佢未能到醫院探病，隔空為媽咪打氣！不過佢難忍擔憂之苦夜到病房睇媽咪，見到媽咪被綁及插上針嘅手有血滲出，令佢非常激動，更表示：「法院見！」、「我決定咗嚟就唔會走、一定唔走！」

又向媽咪表示會帶佢走：「回家，請個專業人士為你忙！」、「香港醫療係咁㗎喇，佢哋已經算好好！」林母因喉嚨插管無法說話，只不斷發出呼嚕聲。隨後有醫生到場處理，林利即時表示：「佢好辛苦…佢同我求救呀…點解會咁呢？」又捉住媽咪隻手問醫生：「點解呢啲冇處理呢？定忙得滯處理唔到呢？」有醫護人員就表示可能都與林母不時郁動隻手有關。原本好激動嘅林利就兩度向醫生講：「唔好意思呀醫生！」又話：「呢個係我阿媽，我心情係會激動少少，但係正常嘅！」

而今日佢再上載一張手背插針及有血嘅相，留言：「我真的按耐不住心情，媽媽只是一個小孩，可以不要綁住她嗎…我心很痛很痛，我能夠代她承受這些痛苦嗎🙏❤️😞😞 我對人生從來不怕的…現在怕了，真的很怕，請幫幫我吧😞😞​​​」唔少網民都為伯母送上祝福，又為林利加油，叫佢樂觀啲呀！

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