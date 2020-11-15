【韓國最新】手機電量　反映戀愛風格

選擇何時為手機充電，其實可反映一個人的真性情。（互聯網）

要說現代人一天最不可或缺的物品，一定非手機莫屬。對於低頭族來說，一機在手，世界我有，手機無電絕對是萬萬不能。不知大家習慣在手機電量還剩多少時便開始充電呢？而你又知不知，原來選擇何時手機充電，也能看出個性呢！韓國最近流行這樣一道理測驗，不如大家一起來玩吧！

【問題】

你習慣在手機剩下多少電量時開始充電？

A.無時無刻都在充電

B.剩下約80%

C.剩下約50%

D.剩下約20%

E.無電至強制關機才充電

【結果分析】

A.心思細膩者

個性敏感細膩的你，會留意生活中的每一個細節，注重儀式感。在愛情中算是理想情人，會常常討對方開心，願意為愛情付出一切。為人細心又貼心，是朋友之間的聆聽者和被依賴對象。

B.個性兩極者

你令人捉摸不定，有時安靜又感覺神秘、有時外向又充滿熱情。在愛情中注重與對方的契合度，愛上了就會變得不拘小節，認為兩個人的相處，開心最重要。

C.天馬行空者

老實說，你是一個想得太多的人，每件事都能被你想出不同的發展與版本。外表安靜神秘，實則善於觀察，朋友有難時往往會主動出手相救。在愛情中容易委屈了自己，為了維持關係，習慣遷就另一半。

D.善於交際者

你是一個人緣超好的人，也喜歡結識新朋友，不習慣獨處。在愛情中會是奮不顧身的人，無條件相信對方，雖然喜歡在另一半面前逞強，但也會適當地示弱，令彼此感情升溫。

E.隨性灑脫者

作為一個三分鐘熱度的人，容易被新鮮事物吸引，對很多事情都有興趣。在愛情中十分尊重對方，會給另一半足夠的空間和自由，不止是情侶，更像一對無話不談的好朋友。