老公年年都送田　梁麗翹減15磅影婚紗相賀壽

《東張西望》主持梁麗翹本月14日生日，她慶祝36歲生日的方法頗為獨特，就是拍攝一輯婚紗照，已婚育有一女的她，近日清減不少，她穿上露肩拖長尾婚紗，戴上珍珠款式的頭飾，如變身公主一樣，十分美艷，她將照片上載到社交網，獲不少好友讚好，她說：「因為當年結婚，原本喺呢間酒店辦Wedding Party，但當年可能唔夠瞓，加上濕疹復發要去睇醫生，搞到冇機會影靚相，所以趁依家有時間，而且自己都瘦咗15磅，決定返去同一間酒店影過一輯新相，因為我生日同結婚簽字係同一日。」

問到收到老公送甚麼生日禮物？梁麗翹笑言老公每年也說將自己當禮物送給她，但其實過往年年都送上重禮，就是送美國農田，她說：「我老公係一個好實際嘅人，每年都會買田送畀我做禮物，我已經有粟米田、西瓜田、豆田和花生田，我諗我應該唔會餓死，哈哈！」

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