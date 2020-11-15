絕世好男友！黃嘉樂唔識講大話　為女友慶生自爆驚喜

出名錫女友嘅藝人黃嘉樂女友，早前傳出女友於美國秘婚，但黃嘉樂唔介意之餘仲出聲力撐，今次佢又使出新招冧女友，話說佢女友江惠賢（Samantha）生日，黃嘉樂就準備了一個大驚喜畀女友，但係女人總是精明的，好快就覺得唔妥！女友生日當天，黃嘉樂扮遲收工又乜都冇準備，查實係Book定酒店兼布置好晒，然後約女友去睇戲，點知唔識講大話嘅佢當堂自己拆穿自己。Samantha上到酒店房後，冧爆咁話：「上到去見到我要用嘅落妝搽面底底瞓覺衫乜都帶晒畀我，真心覺得你好得意好細心好sweet。」

不過黃嘉樂聽朝一早就要去開工，惟有留低女友一個人喺房靜靜對住維港食早餐，不過驚喜嘅係Samantha午睡醒後，又收到男友為佢準備嘅生日飯。她說：「明明係男人咁嘅我喺佢面前過咗個少女心生日，多謝我咁愛嘅男人都一直咁迷戀我。（唔好畀佢停！yeah! Come on！）」

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