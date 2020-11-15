洪卓立「同居女友」離世：下輩子一定會再遇上

英皇藝人洪卓立是愛狗之人，他養有兩隻玩具貴婦狗，而他不時在社交網上載愛犬的日常，不過好不幸地，他其中一隻10歲愛犬淇淇昨日離世，他今日早上貼了一張淇淇的黑白相，留言說：「我無法去形容現在的痛，你年紀不輕，其實我早有心理準備亦決定之後都不會再飼養寵物，因爲我實在無法再經歷這種傷痛，但自昨天你離開了後 想法立即改變了，我覺得我欠你的實在太多太多，所以我相信下輩子我們一定會再遇上，無論以甚麼形式，都懇請你來找我讓我把債都好好地，慢慢地還給你。在你心裏，從來看到遇到的每一位都是好人，希望你去到都開開心心、肥肥白白，現在腿也不痛了，多跑多跳到處看看吧，淇淇我等你I love you。」

洪卓立曾為愛犬淇淇唱歌，他的其中一首歌《內有愛犬》，淇淇亦有份做女主角，他更形容淇淇是他的同居女友。

不少藝人周家怡留言安慰：「牠完成了這一趟旅程，展開下一趟了，祝願牠一路順風，你也要take care ar!」。

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