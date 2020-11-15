無懼大風吹　Lisa分享「鐵劉海」秘訣

有「人間芭比」之稱的Lisa，不管在舞台上作任何幅度超大的動作也能保持劉海文風不動，原來是有秘技的。（互聯網）

相信許多有劉海的女生都遇過類似煩惱，就是每當大風吹、轉個身或跳兩跳後，劉海就會分岔開花，看起來亂糟糟的，造型全失。加上香港天氣潮濕，即使沒大動作，劉海也容易扁塌。其實要保持劉海乖乖不動也並非完全沒可能。韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa近日就在節目《認識的哥哥》中分享自己的「整理劉海密技」，原來她平日狃舞、倒立或被風吹後，「鐵劉海」不亂飛，就是全靠這幾招。

1.善用髮捲

團員Jisoo曾透露：Lisa不論私底下或工作上對於頭髮總有着固執堅持，只要髮型、劉海有一丁點不對勁，就會渾身不自在！所以她會從基本步驟做起，捍衞自己的「鐵劉海」，而第1步就是用髮捲固定，尤其是齊劉海女生更應多加善用此法，因髮捲除了支撐出劉海弧度與篷鬆度，更能避免劉海出油，而捲過髮捲的劉海髮流與線條上也較自然、穩固。

2.風筒逆吹

用髮捲支撐出漂亮弧度後，就要用風筒吹整定形。Lisa在節目中教大家吹整劉海時，方向要從上而下，風切勿過熱和過大，才不會傷害秀髮。

3.從髮根開始定形

接着就是用定形噴霧定形，但要注意不是隨便一兩下或大面積噴灑便完成，而是有技巧的。首先一定要由頭頂和髮根處噴定形噴霧，另外常常有分叉情形發生的劉海分線位也多噴型噴霧。這樣一來，就能保持劉海的自然流動性，也不會風一來或轉個身就飛起來。

4.鬢角、髮尾也不能忽略

除了髮根、頭頂要噴上定形液外，Lisa也提醒最後收尾時，劉海的髮絲與兩側鬢角也記得要抹上定形產品！此舉不但讓劉海像假髮般怎麼吹都穩固，且還不會有厚實髮片感，而是展現自然下垂的感覺。

Lisa表示除了學習以上4招，日常的洗護也相當重要，選用性質溫和及具育髮功效的產品，能保持整體秀髮健康強韌。絲打們別只顧吹整造型而忽略這些最重要的基本步啊！