曾偉權契妹點名多謝　姚嘉妮謙稱：只係介紹醫生

藝人曾偉權病逝，契妹Sasa昨晚在社交平台交代契哥離世的消息，她更點名多謝姚嘉妮及歐瑞偉等人，姚嘉妮對此謙稱：「我話佢太客氣喇！其實我冇幫到啲乜，我只係幫佢介紹醫生，因為知道佢有呢個需要，同埋只係幫佢聯絡吓醫生，所以唔算係幫到啲乜，聽到佢咁講真係受寵若驚。」姚嘉妮稱之前有跟曾偉權聯絡，昨日還聽回對方給她的留言：「佢仲同我講，放心嘉嘉，我一定會好番。所以依家真係好唔開心。大家識咗好多年，但唔算係好close嘅朋友，反而因為呢件事而拉近咗。（會唔會出席佢嘅火葬儀式？）我唔知，我要問番Sasa，知佢哋想好低調。」

至於歐瑞偉表示沒想過Sasa會公開感謝他，但就不欲多談當時怎樣幫助曾偉權，他說：「大家係好朋友，幫嗰啲唔好講。（金錢上定係其他方面幫忙？）唔好講，唔想講幫過啲乜。（會唔會幫手搞對方身後事？）等佢家人決定，如果佢哋有需要，我會幫手，尊重佢家人意願。（會唔會出席曾偉權嘅火葬儀式？）如果有，我會，依家都係等消息。」

與曾偉權合作過劇集《點解阿Sir係阿Sir》及《當旺爸爸》的鍾嘉欣，於社交網上載星空照片，並以英文留言致意：「非常榮幸能與你合作，你永遠都非常隨和、好相處，你的好演技令我很快便能投入角色，你的離開讓我非常惋惜。」而與曾偉權於《來生不做香港人》飾演夫妻的劉美君，則上載昔日拍劇時合照，並留言：「Rest in peace，曾偉權，my tele-hubby!（安息，我的銀幕老公！）」另外，洪永城及杜大偉亦有發文悼念。