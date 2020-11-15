SYNC ANC潮牌真無線　平玩主動降噪

提起美國耳機潮牌SOUL，除了會聯想起格林美歌手Ludacris一手打造的SOUL by Ludacris，還有一系列多色真無線耳機。最近廠方集10年研發經驗，首次推出以主動降噪功能為賣點的真無線耳機SYNC ANC，有效消除外來雜音，讓用家無論在工作或運動時都能靜聽音樂；另支援環境音效模式可聽到環境聲音。音色方面，它採用最新藍牙5.1技術，配以12mm驅動單元及AAC編解碼器，對比市面動輒過千元的主動降噪真無線耳機，SYNC ANC定價幾百元都算吸引。

同場加映：千元潮牌真無線耳機

Clarity 6.0 ANC混合式主動降噪

以生產影音線材聞名的Monster，早年夥拍Dr. Dre推出耳機而爆紅。最近自家推出首款用上混合式主動降噪技術的真無線耳機Clarity 6.0 ANC，每邊耳機僅重5.8g，並支援IPX5防水規格。其Hybrid ANC功能由3個咪高峰收音及ANC DSP晶片處理，結合前饋式與後饋式降噪技術，並感應耳機外及耳腔內的嘈雜噪音，產生準確的反相聲波抵銷噪音，降噪效果可達30dB。同時提供「Hearing Through」功能將環境聲放大，就算跟人對話亦不用除下耳機。

周董推介！ANC TWS獲THX認證

周杰倫力撐的耳機品牌1MORE，亦推出了具主動降噪功能的ANC TWS真無線耳機，它用上圈鐵混合式單元，配以藍牙5.0、aptX高音質傳輸、TWS+雙路傳輸等功能，並請來格林美錄音師Luca Bignardi負責調音，難怪能獲得THX專業認證。降噪技術方面，它備有兩組高靈敏度MEMS咪高峰，一外一內的噪音經由獨立DSP處理，並提供3個模式輸出消噪音頻，「Level 2」可完全降噪讓各位盡情聽歌，「Level 1」半降噪能聽到周圍環境聲音，「Pass Through」模式則放大環境聲音，讓你戴住耳機都可與身邊的人溝通。