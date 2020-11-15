200磅張繼聰肥到似雪櫃　爬通風槽險死

藝人張繼聰與張建聲於新片一個增磅、一個減磅，但磅數仍相當有睇頭，再加上靚仔新貴栢天男，齊齊爬上道具通風槽拍逃亡戲，自嘲當時近200磅身形如雪櫃的阿聰，笑指行動論盡之餘，也擔心連累他人一起墮槽，而為角色減掉20磅的阿聲，則略嫌身形未如理想。

張繼聰、張建聲與栢天男於新片《逃獄兄弟》飾演獄中好友，雖然初來甫到的天男受盡阿聲及譚耀文等人虐待，但後段卻各自有原因要離開監獄，故齊齊策劃逃獄大計。外表俊朗的天男，坦言今次絕對是大考驗，基於導演要求反應逼真，再加上不乏除衫戲，所以經常於沒有護墊情況下捱打，當中一場更被阿聲等幾位獄友齊齊坐住打，又要掩住口鼻及插手指甲，不諱言當刻與死亡非常接近：「曾經幻想會唔會用假手指，實在太真實，隻手甲又流血，好在阿聲嗰期減咗磅咋，套戲拍個幾月，但就似拍咗幾年咁漫長。」

談到眾人合力逃獄，飾演古惑仔的阿聰笑指角色相對阿聲及天男等人較為輕鬆，他說：「我唔使打，係最後一場海邊淋雨戲，因為翻風淋到病，同埋要一齊爬通風槽，當時因為要為另一套打戲增肥，成190幾磅，係我人生最重時拍，我覺得自己正面、側面同背面都橫，大家一齊跑我好論盡，我成個雪櫃咁，喺條槽度都驚，個個有番咁上下磅數，一跌落嚟就真係Last Shot。（覺得新一代演員天男表現點？）我哋合作過好多次，佢人品好乖，演員紀律好好，好努力，永遠笑笑口，又有美麗嘅外形睇，相信好多女士喜歡。」

而演慣監獄戲的阿聲，就透露為配合角色專程剪Skinhead，再加上疤痕及留鬚，起初還花了8小時於身上畫假紋身，但後來認為效果未如理想，便忍痛捽甩：「搞到啲皮爛，大家都無緣見到（戲入面恰天男好盡情？）導演想捕捉佢真反應，所以好多戲份事前唔畀佢知啫！試過向佢掟飛行棋同扯頭髮（打戲辛苦啲定恰人辛苦啲？）最辛苦同阿譚場打戲，我要由170磅極速減到150幾磅，時間唔太足夠，仲要拍嗰日係拍完成日文戲，最後趕時間嚟打，所以我哋齊齊打到氣喘。」

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