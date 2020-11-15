張晉缺席1歲生日會！蔡少芬咀到仔仔面容扭曲

藝人蔡少芬（Ada）婚後為丈夫張晉誕下兩女一子，一家五口生活愉快。今日為細仔張樂兒1歲生日，她為兒子舉行生日會慶祝，並將現場布置得猶如兒童王國一樣，甚有氣氛。Ada相當肉緊向兒子獻吻祝賀，但見張樂兒被錫到臉容扭曲，相當搞笑。而兩個女兒亦向細佬獻吻，相當溫馨。蔡少芬表示「張魚蛋先生你好，從未想過你會來到我們這個大家庭，有了你，每個人都說我這個媽媽好幸福，兒女雙全，我只想說，你爸張晉很幸福才對，因家中不止他一個男人了！有人陪他泡溫泉、打游戲、打武術。他不再孤單了！愛你愛你！願你快樂健康成長！媽媽上！（為甚麽我想流眼淚呢！ ​​​​...）」

張晉雖然未能一起慶祝，但亦有發文表示：「魚蛋，爸爸沒能陪你過第一個生日，有點遺憾。爸爸沒在家，你現在是家裏唯一的男人，保護好她們仨。哈。」

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