夾唔到期！薛家燕拒再演《十月初五的月光》

藝人薛家燕、胡楓（修哥）安德尊及張美妮等，下午現身電視城，為台慶綵排舞蹈。薛家燕與修哥首次為這部分演出夾舞，修哥排練時搞笑Freestyle上陣，薛家燕說：「企喺舞王（指修哥）隔籬，我梗係好緊張，所以尋晚已經抽時間學定先。」今次演出音樂採用了草蜢歌曲《華麗舞台》，歌詞密集，修哥謂；「搞到我失眠咗好多晚，個腦不斷無限Loop。」

談到無綫明年初翻拍經典劇《十月初五的月光》，薛家燕說：「佢哋有同我夾過期，但明年1月真係好忙，再夾嘅話我真係唔使瞓嘞，勉強演出會影響表現，所以今次真係唔好意思。（胡鴻鈞扮演初哥哥，網民反應兩極。）佢同埋女主角何依婷都係公司力捧嘅，能夠接到呢啲機會，我相信佢哋會努力演出。（米雪接你棒。）我都係啱啱先知，好呀，佢係好戲之人。」提到日前因病離世的曾偉權將不會設靈，薛家燕聞言眼紅紅，坦言應該尊重對方遺願。

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