本日日本：Pinkoi × miffy 期間限定店　涉谷登場

喜歡miffy的朋友有福了！台灣網購公司Pinkoi最近與miffy合作，於東京涉谷的Hotel Koe Tokyo 開設期間限定商店「Pinkoi × miffy 〜TRAVEL with miffy〜 TOKYO Pop-up Store」，可以買到由亞洲設計師設計的miffy產品。今次總共邀請了48組來自台灣、香港、泰國、中國及日本的設計師，以「TRAVEL with miffy」為主題設計了約180件商品。例如香港Re-Mask設計的布口罩、台灣agooday設計的購物袋、台灣一帆布包設計的杯裝飲品攜帶袋、日本pupupu設計的手提袋、日本寺沼麻美設計的紙雕裝飾等，設計獨特，平日甚少看到miffy推出這類風格的產品。此外，在期間限定店購物並以#pinkoixmiffy在SNS（Twitter、Instagram、Facebook）上出Post就可獲得miffy貼紙，購物滿8,000日圓（約HK$592）以上就可獲得miffy Tote Bag，而Pinkoi會員可獲得miffy手巾仔。數量有限・想要的話動作要快！另外在Pinkoi網站內還有miffy特設網頁開幕，讓沒辦法前往快閃店的朋友也可買到這些產品。

Pinkoi × miffy 〜TRAVEL with miffy〜 TOKYO Pop-up Store

日期：11月19日至12月6日

地址：東京都涉谷區宇田川町3-7 Hotel Koe Tokyo 2F pop up space