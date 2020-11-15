羅霖升呢做奶奶　次子娶日德混血兒

獨力撫養三名兒子的「美魔女」羅霖，榮升為奶奶！在美國讀書的次子劉子熙（Jordan）不單今年已大學畢業，並且已成家立室，在本月8於美國跟拍拖一年多的日德混血兒女朋友Dhyana註冊。由於疫情關係，榮升為奶奶的羅霖未能親身到場見證兒子的婚禮。

身在上海工作中的羅霖，接受東網訪問時表示要待疫情好轉，才飛往美國替兒子補辦婚宴，她說：「冇諗過仔仔咁快結婚，做奶奶嘅感覺係好開心，因為我好鍾意呢個新抱，覺得佢好正面、充滿正能量，係一個好開心、單純簡單嘅女仔，希望仔仔好好珍惜。我同仔仔講，好難得可以同真愛喺埋一齊，見到佢哋好恩愛，好錫大家。我同媽咪都有同新抱視頻咗好多次，我哋仲同佢講：『你唔使擔心Jordan會蝦你，我同媽咪都會支持你。』」

羅霖續說剛畢業的Jordan暫無意返港，因不想跟太太分開，會在美國當地找工作，而Dhyana則在明年才畢業，她說：「我叫佢哋好好計劃，等經濟獨立，先至生小朋友，唔好咁急，要好好享受二人世界先。Jordan畢咗業，搵緊工做，我負擔係輕咗好多，如果佢搵到工，各方面穩定嘅話，我就可以輕鬆啲，當然結婚開支暫時我要資助，仔仔話將來搵到錢會畀番我。」她續說長子未拍拖，是遲婚主義者，坦言自己是開通母親，兒子的人生大事由他們作主。

到內地工作超過1個月的羅霖，說工作方面尚算順利：「香港基本上冇乜工作，酬金方面當然係內地好啲，比較難捱嘅係要14日隔離，第1次離開屋企1個半月，真係唔習慣，我媽咪又會擔心我嘅健康，而我都擔心佢，所以每日都會視頻。」

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