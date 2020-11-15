【亞洲百大DJ】F Cup法律系高材生　低調孭袋法唧巨乳

擁有F Cup身材嘅馬來西亞知名DJ藍星蕾（Amber Na），經常喺社交網晒性感照，天使面孔加上魔鬼身材，成功吸引近188萬粉絲追蹤！Amber除咗係「亞洲百大DJ」之一，仲係國際法律學士及碩士學生，唔只有樣有身材，仲係高材生，呢啲女仔去邊搵呀？

現年23歲嘅佢，喺台灣發展事業，涉獵廣告、主持及綜藝節目，早前仲推出寫真集，除咗有唔少火辣照，當中嘅裸浸牛奶浴更令宅男為之瘋狂！

Amber經常性感上陣捽碟，喺強勁節拍下擺動身體，視覺效果非常震撼！除咗現場睇夠真實，網上相都唔惹少，各式各樣嘅性感照包括比堅尼、家居Look都能盡展其豐滿身材！雖然最近開始轉涼，但都無礙佢晒Body，只要孭個斜孭袋，就算着T-Shirt都難掩其Big爆上圍，網民都話佢好有「心機」，更驚訝條孭帶可以完全消失，低調得嚟神秘又性感呀！

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