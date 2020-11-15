鄧健泓社交網Like靚女　石詠莉：張相3年前！

歌手鄧健泓（Patrick）及石詠莉（Sukie）以夫妻檔為ViuTV最新遊戲節目《調查男女》擔任嘉賓，二人自爆是首次一齊上遊戲節目，Patrick除「投訴」老婆是豬隊友之外，更抵死形容她似「成舊飯」，問到作答時有出現分歧？Patrick相當識做指會讓Sukie，隨後自揭「慘況」：「贏到啲禮物都要畀佢充公，我嘅即係佢嘅，佢嘅都係佢嘅！」Sukie聞言爆笑叫老公「認命」！

問到Sukie可知老公身家？她以肯定語氣說當然知，就連Patrick的銀行密碼、電話密碼、社交平台密碼，通通一清二楚，Patrick自爆曾於社交平台上Like靚女相被Sukie發現即被問罪，他說：「有日返到屋企佢黑晒面問我點解要Like個女仔張3年前嘅相！」Sukie搶答講出「真相」：「要Like番3年前嘅相，即係睇咗好耐，仲要佢有留言讚人好Fit同靚！」Patrick扮傻否認，不過他說當時有即刻在老婆面前Unfriend索女：「真係唔好亂Like靚女相！」

另外，身處鬆身連身裙的Sukie被懷疑有喜，Patrick即出手「解謎」，掀起Sukie毛衣兼拉緊連身裙以示纖腰還在，笑翻全場！

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