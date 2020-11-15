Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+　紀錄是要破的

最新2021年版Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+早前以7分27.800秒，跑完20.832km長的賽道(含T13段直線量度)，打破該賽道豪華級別(Luxury Class)量產車的最快單圈紀錄。

有「綠色地獄」之稱的紐布寧北環賽道最近不時傳來紀錄再被打破的消息。今次「破紀錄」的主角，就是來自德國Affalterbach 的最新2021年版Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+。

這輛高性能4門Coupé 被錄得以7分27.800秒，跑完20.832km長的賽道(含T13段直線量度)、及以7分23.009秒，完成20.6km長版本(不含T13段直線量度)，改寫該賽道豪華級別(Luxury Class)量產車的最快單圈紀錄，有關新紀錄亦已獲得認證。

最新2021年版Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+，搭載4.0L V8 BiTurbo引擎，擁有639hp最大馬力及900Nm峰值扭力。搭配AMG SPEEDSHIFT MCT 9G 波箱，0-100km/h可3.2秒完成。標準配備AMG Performance 4MATIC+全時4輪驅動、主動式後軸轉向、電子控制後限滑差速及AMG DYNAMICS 綜合動態控制。

而這次成功挑戰「綠色地獄」的Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+還選裝了全套空氣動力學套件及Michelin Pilot Sport Cup2輪胎，一方面提高了高速行駛時的穩定性並降低了cd值，另一方面實現在全部73條彎道中獲得了最佳的抓地力和強勁加速力。