線上與港迷互動　元虎望坐電車遊港島

韓國男團Monsta X前成員元虎今年8月正式以個人身份重啟活動，並於9月4日推出第一張迷你專輯《Love Synonym (#1) Right for Me》回歸，而他今午為觀塘apm舉行全港首個港韓合作的線上粉絲見面會，透過視像與香港粉絲互動，為聖誕。

元虎在見面會上表示雖然不能來港，但可以用直播見到粉絲感到十分興奮，很想快點來直接與粉絲見面，感謝粉絲們時常支持自己，問到他喜歡甚麼香港地道食物和場所？他就說：「我喜歡食點心，還有行星光大道、廟街、山頂、去淺水灣游水和滑浪。」他又指自己曾來港參加音樂頒獎禮，曾坐過渡輪去觀看中環和尖沙咀的風景，大讚香港夜景很美，希望有機會坐電車遊港島區。

談到未來的工作計劃，元虎表示想以個人身份來港演出，希望疫情快些過去，可以來港將新專輯和舞蹈帶給香港粉絲，問到他有甚麼聖誕願望？他就表示希望聖誕下雪，又想親身與粉絲擊掌和送禮物給粉絲。元虎最後又不忘宣傳他的Solo專輯，試範跳主打歌《OPEN MIND》的舞蹈，又與現場粉絲互動玩遊戲。