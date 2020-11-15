曾淑雅揸槍要先學識Chok

「長腿女神」曾淑雅加盟無綫後，獲派參演新劇《陀槍師姐2020》，劇集新丁的她飾演Madam有好多槍戰戲，第一次學揸槍的她說：「揸槍都有手勢，要做到型真係要Chok，有場戲講我哋要避開子彈，我不期然縮咗少少膊頭，導演話唔得，話我咁樣太驚青，我自己睇番都覺得好唔型。」

劇中她跟滕麗名、海俊傑對手戲較多，面對一班前輩她承認有壓力，並感謝前輩及同行的教導和幫助，第一套劇就是大製作，她自覺好幸運：「見到劇中嘅主角同工作人員好辛勞，好佩服佢哋，拍足4個月，天氣轉咗都係着長袖，個個都汗流浹背，明白到每個作品得嚟不易，係好好嘅經歷。」除了拍劇，她也有份主持《姊妹淘》，主持工作記稿對她沒有難度，一定會做好功課，但自問轉數不夠快，要她臨場發揮未必太好，暫時自知經驗不足。

模特兒出身的她坦言當日母親反對她入行，她直認家人好傳統，媽咪覺得女仔結婚生小朋友後，就應該做家庭主婦，所以媽咪不肯以監護人身份幫她簽約，當時母女鬧交搞到關係好差，畢業後她接觸到社會，發覺媽咪的一套思想未必適合自己，她說：「我覺得女人要有獨立經濟能力，生活先係最舒服。」

場地：K11藝術空間

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