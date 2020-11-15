朱敏瀚車仔麵必食蘿蔔大腸：愈肥愈好味

要數香港地道美食，相信叉燒包、燒賣、切雞飯、西多士、雞蛋仔、炸大腸各有支持者，不過相信大家必定幫過俗稱嗱喳麵嘅車仔麵，其實依家車仔麵一啲都唔Cheap，分分鐘要成幾10蚊先埋到單，到底食車仔麵時必圈邊款餸呢？

朱敏瀚：「以前讀書成日食車仔麵，我最鍾意嘅配搭就係大腸同蘿蔔，蘿蔔因為佢夠吸味，大腸雖然肥，但愈肥愈好味，咁我最鍾意嘅汁就係沙嗲，一定會加辣，自己再落多啲辣椒，如果有秘製辣醬就仲好，愈辣愈好，因為我好鍾意食辣。不過車仔麵比較肥，所以我呢排拍緊《拳王》都停食咗，希望拍完之後快啲可以食。」

蔡國威：「我最鍾意嘅車仔麵配搭真係好多，但一定要有蘿蔔、韮菜、魚蛋，雞翼尖，豬大腸都好鍾意。湯底一定要有辣汁、辣醬、麻辣，一定係必選。因為當個麵吸晒啲配料嘅汁，令到成碗麵更惹味，同埋點解要有雞翼尖？ 因為我由細到大都覺得，食車仔麵要啃吓骨先有風味，雞翼尖真係最佳配搭，不二之選。」

吳業坤：「我一定揀豬大腸、豬紅，最鍾意食墨魚丸，不過每間食肆都唔同，有啲來貨好差，有啲自家製就好彈牙，仲會睇吓食嗰間店有咩出名嘢，譬如韮菜餃或者魚皮餃呢啲餃子，仲會點埋玻璃魷魚，或者雞翼尖等，總之要湊夠4至5款餸，仲要5款餸擺埋喺一碗度。」至於湯方面，他就偏愛：「少少辣，同埋一定要有腩汁，有時有啲咖喱汁都係好正。」在多種麵食種類中，他以前必揀即食麵，但現時已移情別戀愛上粗麵：「點解鍾意粗麵？因為佢夠粗同扁平，將啲麵撈埋啲湯一齊食，真係最正。」

林盛斌：「我最鍾意嘅車仔麵配料就係豬腸、春卷、豬頭肉、蘿蔔及紅腸，要加咖喱汁、滷水汁同辣椒油，同埋我一定係食油麵嘅。」

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