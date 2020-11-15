恃紅加價900萬？李沁隨時冇得做「雞髀公主」

有「古裝女王」之稱的李沁人紅是非多，被傳因「坐地起價」要多收逾900萬港元片酬及爭戲份問題，拒跟《慶餘年2》劇組簽約，鬧出臨時換女主角傳言。網民則力撐男主角張若昀太太唐藝昕「執二攤」演「雞髀公主」，由真夫妻組「最強CP」。

內地女星李沁憑劇集《錦繡南歌》而在港人氣高企，之前曾參演於無綫播出、被譽為神劇的《慶餘年》，其無敵顏值的「雞髀公主」角色令劇迷一見鍾情。最近《慶餘年2》在內地開拍在即，可是發布會上，男主角「范閑」張若昀偕宋軼、田雨、郭麒麟等原班人馬到場，卻未見女主角「雞髀公主」李沁及負評纏身的「言冰雲」肖戰現身，且李沁已跟內地男神張一山開拍另一新劇《親愛的你》，令換女主角傳聞甚囂塵上。早前李沁接受訪問，被問及可會再演《慶2》，她似有所保留說：「應該會，如沒甚麼意外的話。」令人百思不得其解。

推舉夫妻檔唐藝昕頂上

有內地消息傳出李沁未百分百肯定再演「雞髀公主」，跟與《慶2》劇組陷於拉鋸戰有關，故劇組官網遲遲未公布演員名單，且亦未見她在社交網為《慶2》發放任何消息。據知情人士爆料，李沁當年拍《慶》時，不滿「人氣高、片酬低」只收逾3,500萬港元，反觀人氣較遜的張若昀卻高收逾4,400萬港元，故斟拍第2季時，要求加價且酬勞要高過張若昀，提出要多收逾900萬港元片酬才入組。此外，有傳李沁覺得「雞髀公主」屬「花瓶」角色，認為應加重戲份，以凸顯其「女一」地位。

自傳出李沁隨時拒拍《慶2》，有網民推舉人氣小花楊紫及虞書欣頂替，另一頂頭大熱人選，則是張若昀的太太唐藝昕，指她產後復出狀態大勇，加上他們是圈中出名的甜心夫婦，相信演情侶定「戲假情真」且噱頭爆燈。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc