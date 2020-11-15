電視台有一姐，唱片公司有一姐，AV廠又點會冇一姐呢？喺日本AV界，但凡係大廠都會羅致大班靚女成為專屬女優，而要喺咁多女優中脫穎而出，當然要美貌出眾、實力強橫兼人氣高企，好似SOD嘅紗倉真菜、S1嘅三上悠亞，以及今日介紹嘅Ideapocket一姐天海翼。

靚足咁多年

喺2009年投身AV女優行列嘅翼妹，長時間以Idepocket專屬女優身份演出，初出道時被稱為「絕色之美少女」，家陣嚟到32歲，美色一啲都冇跌Watt，仲多咗幾分女人味，魅力方面可以話係更上一層樓。最難得嘅係，翼妹以前副偈仲有少少肥肉，但近年努力瘦身，已經變得婀娜多姿，好有健康美！

轉演人妻作品

講真一位女優出道咗10年以上，要Keep得到人氣，絕對唔簡單，翼妹之所以紅足咁多年，好大程度上同佢活躍於藝能界有關。早喺2011年，翼妹就以第6期成員身份加入惠比壽麝香葡萄，後來又成為另一個藝能團體BRW108嘅成員，近年則以單飛歌手身份參演音樂會。其實翼妹曾經喺2016年同2017年發表過引退宣言，好彩佢最後都冇同大家講拜拜，繼續為AV粉絲瞓身演出。眼見翼妹嘅氣質漸見成熟，I廠開始安排佢演出人妻系作品，結果梗係掂啦！事關翼妹嘅演技同床技都好上乘，將人妻背夫出軌嘅矛盾心態充分地演繹出嚟，實在令人睇到欲罷不能！

天海翼

年齡：32歲

身高：5呎3吋

三圍：34-24-35