王浩信《踩過界II》台慶出戰　「三劍俠」合體鋤強扶弱

「三劍俠」王浩信、蔡思貝與張振朗再度合體，於台慶劇《踩過界II》繼續為弱勢社群發聲。而「盲俠」王浩信今次將要過美人關，接受樣靚身材正的「女盲俠」張曦雯挑戰。

無綫台慶劇《踩過界II》於今晚9時30分在翡翠台播出，「三劍俠」王浩信、蔡思貝、張振朗再合體，在公在私繼續「踩過界」為弱勢社群發聲。新角色有好勝的「女盲俠」張曦雯加入，由法庭到感情不斷挑釁王浩信。「彩蛋」位則有真大狀朱千雪在劇中聲演。

「盲俠」王浩信在新一輯將挑戰不少爭議性刑事案件，包括「老翁殺妻案」、「PTGF自殺案」、「圍村子女爭產案」等，除了要應付張曦雯，更要與師傅秦沛打對台，困難重重。

張振朗咀蔡思貝怕醜NG

而「癲姐」蔡思貝覺得「三劍俠」3年後再合作感覺奇妙，大家好像沒有分開過，有着他們獨有的節奏。除了繼續虐心地單戀「盲俠」，劇中高潮位有她與張振朗糊裏糊塗地咀嘴，她大爆錫錫時張振朗竟然怕醜到NG。張振朗則笑說：「場戲咀得好激㗎！觀眾會睇得好過癮。」至於他與王浩信同居多年的「HeHe」情則昇華到「老夫老妻」，依舊輕鬆搞笑。

張曦雯要偷師

劇中好勝的張曦雯樣靚身材正，為達到目標不擇手段，與王浩信的法庭戲相當考演技，她說：「法庭戲要有做大律師嘅威嚴，仲要同浩信鬥，真係演技大考驗！」演「女盲俠」的她拍攝時更要向「盲俠」偷師。

簡淑兒首演律師驚乞人憎

《踩過界II》中出現不少新面孔，簡淑兒在劇中飾演王浩信的有錢徒弟，演活有錢就任性，她說：「初時都驚做出嚟會乞人憎，但係演演吓就鍾意咗個角色，雖然佢任性，但就好有正義感、好爽直。」

首次演律師的她拍攝此劇前暫停拍劇1年，收到劇本圍讀時相當緊張，她說：「好怕好多人望住我，對戲壓力仲大過拍，又擔心做唔到角色，驚融合唔到『三劍俠』，不過佢哋真係好幫我，畀咗好多信心我，一開工就搵番拍劇嘅感覺。」

秦沛父女檔姜麗文拍到喊

闊別無綫10年的秦沛回巢拍劇，劇中與王浩信師徒對決，秦沛為勝利不惜犧牲公義，相反浩信則為平權發聲，師徒想法南轅北轍。對手「戲」力十足，連視帝浩信也稱秦沛拍攝時氣場強勁。不過，秦沛回到戲外則是位謙虛前輩，不時與後輩分享經驗。

至於秦沛的女兒姜麗文也初次感受到父親的功力，劇中飾演警察的她與父親只有1場差館內的對手戲，拍攝時她邊喊邊拍，坦言終於明白爸爸為對手帶來的衝擊力。不過，戲外兩父女卻Sweet到爆，有不少動作戲的她瞞住爸爸拍攝，以免父親擔心。