點解女人個胸愈大，就會有愈多男人鍾意？或者連「胸奴」都未必能夠好清楚講得出巨乳嘅誘人之處。其實巨乳除咗為人帶來誘惑，仲會令人產生疑惑，有「合法蘿莉」之稱嘅寫真女優長澤茉里奈，早前喺自己嘅網上視頻發表影片，解答連串有關巨乳嘅問題，例如：日本女性平均罩杯有幾大？日本第一巨乳係邊個都道府縣？世界最大嘅罩杯係乜Size？原來答案依次為C Cup、香川縣同ZZZ。有興趣知多啲有關巨乳嘅冷知識，可以上去佢嘅YouTube頻道睇。話說回來，茉里奈嘅身材真係幾凸出，32F，勁呀！

人妻系女優變模型

點樣先顯示出自己係專業AV迷？除咗收藏AV碟、張貼女優海報外，假如連女優嘅模型都唔放過，咁就真係冇得輸！日本組裝模型品牌「PLAMAX」嘅AV女優模型系列「Naked Angel」，最近又有新作發表，將巨乳人妻系女優白石茉莉奈化身成誘人模型。據廠商表示，製作過程用咗3D掃描，務求將佢嘅身體曲線表露無遺。模型盒有兩款造型，一款着咗圍裙，另一款係全裸，非常吸睛。其實「Naked Angel」系列之前已推出過高橋聖子、希島愛里、夢乃愛華等人氣女優嘅模型，有興趣嘅話，不妨一次過入手。

曳曳事故逐樣數

喺曳曳嘅過程中，究竟會發生乜嘢事故？可能係突然暈倒，亦可能係唔見咗個套，某英國網購平台嘅成人商品部，喺早前就上述問題進行調查，有2,533名男女參與，成功搵出5個最多人遇到嘅曳曳事故。第5位，因動作太大而令睡床冧咗，有58%受訪者遇過；第4位，發射時誤中女伴嘅眼睛，有62%嘅受訪者遇過；第3位，曳曳時突然抽筋，遇過嘅人同樣係62%；第2位，被屋企人撞破，有71%嘅受訪者遇過；第1位，肉搏嗰陣跌落地，有高達75%嘅人試過！唔知大家又有冇遇過以上嘅情況呢？