生日願望好實在　許芷熒低胸晒線慶生

前港姐許芷熒（Whitney、前名：許亦妮）去年9月與圈外男友Alexander Fung結婚，今年2月誕下一女Kayli Jane，一家3口生活愉快。剛踏入32歲的Whitney，獲丈夫與她搞野餐生日會，相當有心思。她表示：「今年生日，多咗個女，生日氣球上多咗媽媽呢2個字。原來一家人去做啲咁簡單嘅嘢，就已經覺得好開心好幸福，多謝老公今年生日花心思去為我慶祝。老公係一個大男人到爆嘅大男人， 但係佢真係好錫我。」

另外，Whitney表示結婚之後，覺得家庭比一切重要。有空餘的時間都想分配給屋企人，覺得屋企人年紀愈嚟愈大，能見嘅次數只會愈嚟愈少，故她亦與家人食飯慶祝生日。雖然已為人母，但見她頭戴皇冠、身穿低胸裝亮相大晒事業線，相當養眼，她說：「多謝媽媽32年前生了我，賜給我生命，也賜給我現在能夠享受生命過程嘅靈魂。多謝媽媽，奶奶為我煮生日晚飯，身邊的家人都健康，都健在，係我最大的開心，最大的幸福！不求甚麼，只求永遠能這樣。以前生日願望好多無聊嘅希望，但我現在的生日願望是希望身邊人個個健康長壽，而關於我自己嘅願望，係希望眼睛散光唔好再深落去，哈哈。」

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