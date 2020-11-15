天生做明星！黃日華考訓練班　第2輪面試都唔使

藝人黃日華與苗僑偉（三哥）接受無綫清談節目《諸朋好友》訪問，這對相識超過40年的好友齊齊作深情對話。談到由訓練班開始成莫逆之交，三哥表示二人成長環境相若，加上興趣相同，所以份外投契！

當年瘋魔萬千少女的黃日華被三哥取笑：「喺廣播道總台門口，吸引好多粉絲等候。」黃日華即謂：「所以我要早半個鐘頭返工，永冇遲到。」雖然天生一副明星相，但原來黃日華當初畢業即投考南華後備隊：「諗住去踢足球，我入到最後4強，點知後來淨係我一個冇被招攬，可能命運嚟嘅，最終我去考訓練班，6,000幾人當中我淨係簡單面試，晚上已經接到取錄電話，連第2輪面試都唔需要！」

至於曾被張兆輝及郭富城開名答謝，黃日華淡然表示：「十幾年前張兆輝事業有啲阻滯，我咪叫佢跟我返大陸登台囉，喺我嘅酬勞撥啲畀佢。至於郭富城，因為當年同佢拍劇，佢住喺筲箕灣，日接夜開工冇得瞓，我叫佢嚟我屋企住咗個幾月。」談到太太辭世，黃日華直言多謝三哥陪伴：「佢問候我，又陪我食早餐，更幫我太太喪禮打點一切。」黃日華不禁眼紅，場面感人。

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