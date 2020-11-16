是日星玄

2020年11月16日 00:00
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    2020年11月16日（星期一）庚子年十月初二癸亥水建日
    吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午7時至9時
    凶時：中午11時至1時、下午1時至3時
    宜：祭祀、會友、出行
    忌：嫁娶、詞訟、分產
    幸運方向：坐東南向西北
    幸運數字：2、3、5、8
    幸運顏色：綠
    生肖指數　是日吉星：虎
    鼠：→ 實在太多心了，不是忙着工作就是忙着玩，小心累壞身體。早點睡覺吧！
    牛：→ 檢視一下自己的生活是否過得太規律，了無新意。不妨約朋友去消遣。
    虎：★ 頭腦相當清醒的一天，大可以安排一些投資或理財計劃，會有不錯收穫。
    兔：↑ 活力十足，鬥志旺盛，如能在做事情時，先作好規劃，成果會比現在好。
    龍：→ 今天的你會特別固執，不願接受別人的幫助，但又何必與自己過不去呢！
    蛇：↓ 是日沖煞，時運不濟，很多事在早上都不會有結果，靜待下午才能完成。
    馬：→ 既然無法將事情放下，那就全心全意把事情做到最好，讓自己毋須後悔。
    羊：↑ 粉紅色是你的戀愛顏色，能夠提升你的異性緣和人際關係，宜多加使用。
    猴：↓ 你對工作的不滿逐漸增加，被那個不賞識你的人弄得極為氣結和憤怒。
    雞：→ 雖然沒有金錢上的大問題，不過購物前宜考慮清楚。金色有助運勢提升。
    狗：→ 黑色是一種保護的顏色，今天宜多穿着，以防止受到小人的攻擊和中傷！
    豬：→ 今天同時處理很多麻煩的事情的確是不容易的，不妨主動向朋友求助。
    ★：吉星
    ↑：升
    →：平
    ↓ ：跌
    十二星座　是日運程
    白羊：情緒不穩，家庭及感情關係或較不穩，幸人氣稍佳，攜眷社交，將有助增進情誼。
    金牛：體能不穩，集中及思考力稍遜，工作壓力或較明顯，午休小歇，將有助提升效率。
    雙子：正財運稍佳，面試、求職等，效果較佳。但做生意等，開單、簽約，需多予耐性。
    巨蟹：情緒及家庭運略為不穩，幸緣及桃花運稍佳，多予笑容及多作協調，將可助過度。
    獅子：精神狀態不穩，辭令及思考力稍遜，若需處理重大公事決策，宜多尋意見與助力。
    處女：財運不穩，伴侶為財運貴人，交流理財心得，將可帶來正面支持，甚至實質助力。
    天秤：人氣略為不穩，事業運稍遜，面試、求職、轉職、謀事等，宜多予耐性保持踏實。
    天蠍：精神狀態稍遜，出勤、公幹或海外項目等，或會較費心神，嘗試放鬆，有助進度。
    人馬：社交運略為不穩，人事變動及問題或會較頻，若被投訴，宜放鬆處理，別太認真。
    山羊：公事繁重耗盡心神，親子及感情關係或較不穩，宜善用公餘，多關懷家人及伴侶。
    水瓶：家庭運稍佳，但就學業、旅遊、宗教、嗜好等話題宜多耐性，小心處理意見分歧。
    雙魚：夫妻關係大致和順，但溝通情況略為不穩，用心聆聽，避免爭辯，關係將更和諧。
    預測：本周大市，價位走勢將較反覆，調整空間或會稍大。