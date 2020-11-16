吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、會友、出行

忌：嫁娶、詞訟、分產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、5、8

幸運顏色：綠

生肖指數 是日吉星：虎

鼠：→ 實在太多心了，不是忙着工作就是忙着玩，小心累壞身體。早點睡覺吧！

牛：→ 檢視一下自己的生活是否過得太規律，了無新意。不妨約朋友去消遣。

虎：★ 頭腦相當清醒的一天，大可以安排一些投資或理財計劃，會有不錯收穫。

兔：↑ 活力十足，鬥志旺盛，如能在做事情時，先作好規劃，成果會比現在好。

龍：→ 今天的你會特別固執，不願接受別人的幫助，但又何必與自己過不去呢！

蛇：↓ 是日沖煞，時運不濟，很多事在早上都不會有結果，靜待下午才能完成。

馬：→ 既然無法將事情放下，那就全心全意把事情做到最好，讓自己毋須後悔。

羊：↑ 粉紅色是你的戀愛顏色，能夠提升你的異性緣和人際關係，宜多加使用。

猴：↓ 你對工作的不滿逐漸增加，被那個不賞識你的人弄得極為氣結和憤怒。

雞：→ 雖然沒有金錢上的大問題，不過購物前宜考慮清楚。金色有助運勢提升。

狗：→ 黑色是一種保護的顏色，今天宜多穿着，以防止受到小人的攻擊和中傷！

豬：→ 今天同時處理很多麻煩的事情的確是不容易的，不妨主動向朋友求助。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：情緒不穩，家庭及感情關係或較不穩，幸人氣稍佳，攜眷社交，將有助增進情誼。

金牛：體能不穩，集中及思考力稍遜，工作壓力或較明顯，午休小歇，將有助提升效率。

雙子：正財運稍佳，面試、求職等，效果較佳。但做生意等，開單、簽約，需多予耐性。

巨蟹：情緒及家庭運略為不穩，幸緣及桃花運稍佳，多予笑容及多作協調，將可助過度。

獅子：精神狀態不穩，辭令及思考力稍遜，若需處理重大公事決策，宜多尋意見與助力。

處女：財運不穩，伴侶為財運貴人，交流理財心得，將可帶來正面支持，甚至實質助力。

天秤：人氣略為不穩，事業運稍遜，面試、求職、轉職、謀事等，宜多予耐性保持踏實。

天蠍：精神狀態稍遜，出勤、公幹或海外項目等，或會較費心神，嘗試放鬆，有助進度。

人馬：社交運略為不穩，人事變動及問題或會較頻，若被投訴，宜放鬆處理，別太認真。

山羊：公事繁重耗盡心神，親子及感情關係或較不穩，宜善用公餘，多關懷家人及伴侶。

水瓶：家庭運稍佳，但就學業、旅遊、宗教、嗜好等話題宜多耐性，小心處理意見分歧。

雙魚：夫妻關係大致和順，但溝通情況略為不穩，用心聆聽，避免爭辯，關係將更和諧。

預測：本周大市，價位走勢將較反覆，調整空間或會稍大。