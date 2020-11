陳詩欣的筍盤男友　創業玩音樂！

陳爾正(Joshua)較女友陳詩欣年長1歲,畢業於聖保羅書院,隨後到倫敦升學,在世界6大時裝學院之一的London College of Fashion以一級榮譽畢業,早年曾以仁濟海外學生會副主席身份舉辦慈善活動。他回港後創業,是推動本地獨立音樂的中堅份子,亦是大型獨立音樂表演場地This Town Needs、前身為Hidden Agenda的創辦人,廣邀本地及國際知名DJ及樂隊演出,包括日本樂隊ENVY及韓團MAMAMOO等,歷年來舉辦了超過500場演出。

為事業打拚的Joshua不時上載與Eunice的甜蜜合照放閃,曾有友人留言問他還要放閃多久,他即回覆:「陸續有來哦大哥!」他以「星星月亮太陽」來形容女友,去年聖誕節曾上載親自繪製的賀卡並肉麻留言:「All I want for Christmas is you.(聖誕節我唯一想要的是你。)」。

