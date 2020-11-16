女神高調封盤！陳詩欣拖男友覓愛巢

近年主持《姊妹淘》及擔任無綫娛樂新聞台主播、27歲的陳詩欣（Eunice）憑旅遊節目《3日2夜》上位，成功俘虜網民，被封為「一件頭女神」。新一代女藝人陳欣妍、蘇麗珊、余思霆及胡美貽等統統大方認愛，Eunice亦不例外，完全不擔心因名花有主而流失粉絲。

她與貌似蔡思貝緋聞男友余德丞、從事文化創意產業的筍盤男友陳爾正（Joshua）拍拖兩年多，感情穩定，難怪早已在網上晒愛，幸福「封盤」！日前兩人更拍拖出席好姊妹余香凝的婚禮，受幸福氣氛感染的Eunice激罕在社交網分享與男友的甜蜜照，並留言向余香凝說：「我會趕上你的！」似乎心急恨嫁，余香凝回覆時向她催婚，而其他好友傅嘉莉、Super Girls成員Jessica及鍾晴紛紛留言表示等她好消息。

認定男友為結婚對象的Eunice近日趁樓市回落，即去跑馬地睇樓覓愛巢。戴口罩的她穿皮褸襯長靴，打扮養眼，男友Joshua則穿卡其色便服孭背囊，走潮人路線。他們邊行邊研究多間地產舖的樓盤，不時指手畫腳交換意見，除了二手樓盤，對新盤宣傳單張亦感興趣。他們之後走進燈飾店，似為布置新居做準備。

問到行孖咇睇樓，是否準備結婚？Eunice接受電話訪問時坦言：「大家有共同目標，但呢件事唔係我單方面想就得，我哋向住呢個目標、方向去行，幾時就未定，最緊要方向一致。對呢段感情好認真，亦好穩定。睇樓係因為見樓市呢排跌咗啲，得閒就睇吓有冇筍盤，目標係住開嘅港島區，想買跑馬地、銅鑼灣，因為地點方便。不過依家樓價仲好貴，睇嚟要繼續努力，希望呢幾年可以做業主！」提到她身形高挑，似乎比男友高，問可會介意？她即為男友護航：「其實我同佢係平頭，不過我着高踭鞋、佢着平底鞋，所以先有咁嘅感覺。本身不太在意佢嘅身高，只要對我好同錫我就夠！」

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