當年自信揮低林峯　徐榮用心演村民贏上位機會

入行22年、現年46歲的徐榮之前在《木棘証人》演反派Gordon備受認同，對於在無綫台慶頒獎禮「最佳男配角」呼聲甚高，他接受電台訪問說：「入選會開心，但隨緣吧，經歷太多年，最初《同事三分親》候選都會緊張，《BB來了》入選最後5強男配角都以為自己有機會，仲諗定致謝詞，依家睇化喇。」

徐榮是98年第13期藝員訓練班，同班有林峯、楊怡、楊明等，他做了多年路人甲角色，才於07年處境劇《同事三分親》憑裘俊一角入屋。他指當年擊敗幾千對手考入訓練班時，曾自信心爆棚自覺會率先跑出，他說：「自覺外形OK，嗰年5,000幾人收12個學生，係會幻想『呢鋪仲唔掂？我仲唔係superstar？』當時林峯、楊明同阿怡都未識化妝好薯嘜，梗係覺得自己會跑出，但一畢業先知現實係咁殘酷。」

首數年要家人經濟支持才能捱過，徐榮說：「哥哥係有經濟上接濟我，最初冇錢畀屋企都係遺憾，依家能報答家人，一有空就請佢哋去旅行。」至於他能堅持多年也沒放棄轉行，他坦言絕對有諗過放棄：「每次當我想放棄就會有啲機會出現氹你留低。我惟有嘗試調節自己，演村民大把人hea做，我就畀足心機演，最終珍姐搵我演《同事三分親》，都話因為發現我好畀心機演村民。」

當年徐榮與拍拖兩年的太太結婚，婚後育有一子一女，他指太太由小學同學介紹相識，對於事業未有成績時，太太就肯嫁給他，他說：「因為愛！真係出於愛！我哋相處得好舒服，嗰時我咩都冇，拍拖冇錢出街、冇錢睇戲、冇錢去旅行，佢都肯陪我留喺屋企睇電視煮飯仔，從來冇要求啲乜同我一齊捱。即使31歲時結婚，覺得係時候，好隨意咁話：『不如結婚吧！』求婚都冇儀式，我真係好幸運，佢肯嫁畀我呢個7線演員，所以我同自己講，將來能做到嘅，都會畀晒太太。」徐榮更透露至今每月出糧都交給太太處理，自己從中拿些零用錢，他說：「由拍拖至今，感激太太幫我處理家中大小二事，從小朋友讀書甚至置業，我咩都唔使煩，可以安心外出工作！」

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