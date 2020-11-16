星光黯淡！Demi獨撐People's Choice頒獎禮

每年一度的大型People's Choice頒獎禮疫情下昨日在加州舉行，擔任今屆主持的美國天后Demi Lovato都有行灰地氈，不過一眾歌影視巨星通通唔見人。其中美國兩大天王天后Justin Bieber與Lady GaGa雖然各獲7獎最多提名，但後者未有現身頒獎禮。擔任表演徜賓的Justin亦冇行灰地氈。最終Justin不負眾望獲頒今年最受歡迎男歌手獎！

頒獎禮目前仍在加州舉行中，但賽前大會已公布美國天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、Tyler Perry和Tracee Elliss Ross，將分別獲偶像獎、People's冠軍獎和時裝偶像獎。而主持Demi Lovato亦憑有份客串的《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》（Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga），提名2020年最受歡迎喜劇電影。出席前，Demi於社交網上載後台化妝片。之後出場時她就換上金假髮性感打扮上台，她笑言好興奮出席因為今年好漫長等於其人生中3年時間，不過今年她都可以先後在格林美音樂獎以及超級碗上表演但新冠來襲後一直都停頓，她在開場白時亦有提及訂婚同取消婚約一事。