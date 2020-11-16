【最佳收視螢幕CP】宣萱歐陽震華合體　有新搞作？

歐陽震華（Bobby）同宣萱呢對螢幕CP，締造咗唔少經典劇集，絕對係TVB嘅收視保證，亦都係唔少人嘅童年回憶，而兩人都因為多次合作而建立出深厚友誼，定期都會敍會見面，呢日佢哋又再度合體，宣萱上載與Bobby合照寫道：「好朋友不用多，也不一定要常見。Love you, Bobby!! Want to see us going crazy again? Stay tuned.」相中兩人相擁而笑，而另外一張照片同場仲有崔建邦同張秀文，網友都問佢哋係咪有新搞作？

Bobby與宣萱形象入屋，被視為黃金拍檔，兩人合作嘅劇集口啤同收視都非常好。兩人於1995年首次合作拍攝劇集《壹號皇庭IV》，之後再接連拍了《美味天王》、《洗冤錄》、《賭場風雲》、《施公奇案II》等大熱電視劇，網民都好希望佢哋能夠再次合作。

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