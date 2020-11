【最佳收視螢幕CP】宣萱歐陽震華合體　有新搞作？

歐陽震華(Bobby)同宣萱呢對螢幕CP,締造咗唔少經典劇集,絕對係TVB嘅收視保證,亦都係唔少人嘅童年回憶,而兩人都因為多次合作而建立出深厚友誼,定期都會敍會見面,呢日佢哋又再度合體,宣萱上載與Bobby合照寫道:「好朋友不用多,也不一定要常見。Love you, Bobby!! Want to see us going crazy again? Stay tuned.」相中兩人相擁而笑,而另外一張照片同場仲有崔建邦同張秀文,網友都問佢哋係咪有新搞作?

Bobby與宣萱形象入屋,被視為黃金拍檔,兩人合作嘅劇集口啤同收視都非常好。兩人於1995年首次合作拍攝劇集《壹號皇庭IV》,之後再接連拍了《美味天王》、《洗冤錄》、《賭場風雲》、《施公奇案II》等大熱電視劇,網民都好希望佢哋能夠再次合作。

