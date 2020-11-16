【《哈利波特》Re-U】 「哈利仔」預告來年慶祝20周年

下年是經典電影《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone）上映20周年，在片中飾演跩哥馬份的Tom Felton前日就網上舉辦視像聚會，與片中一眾演員包括「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）等重聚。

除了丹尼爾之外，「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）以及「哈利嫂」-「金妮」Bonnie Wright等都有參與，惟獨三大主角的「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）卻沒有參與。剛榮升人父的「榮恩」自爆當年拍戲時笑唔停！例如拍攝首集與丹尼爾往霍格華茲的火車車廂時因為他們忍唔到笑而被迫分開拍。

丹尼爾在活動上爆料指他準備聯同「衛斯理兄弟」、「露娜」伊凡娜林奇（Evanna Lynch）及Mark Williams等《哈》演員，與粉絲一齊慶祝電影上映20周年。他說：「來年我們將慶祝首部作品上映20周年，我們將以各種形式慶祝。」之後他還指出，拍攝《哈利波特》是他的「成長期」。