《紅白》公布名單　連續12年出場AKB慘被Out！

日本NHK電視台的年度盛事《第71屆紅白歌唱大賽》將於除夕舉行，今日公布演出歌手名單。連續12年出場的大堆頭偶像女團AKB48及其姊妹組合爆冷落選，標誌其偶像界一姐地位正式玩完。

曾是《紅白》常客的AKB家族，自2008年首度出戰紅組以來，連續12年都有份參與盛會，前一姐大島優子更曾於2013年演出時宣布離隊，被轟騎劫《紅白》。但近年隨着隊中人氣主將相繼離隊後，AKB風光不再，加上今年沒有Hit歌，終被飛出《紅白》。

明年正式休團的國民組合嵐，連續12年第12度登場。殿堂樂隊Mr.Children亦自2008年來2度出場。與女歌手鈴木愛理主唱動畫《輝夜姬想讓人告白》主題曲而人氣翻漲的64歲老牌男歌手鈴木雅之亦相隔24年再度出場。其餘入圍單位包括《鬼滅》歌姬LiSA、女團乃木坂46、松田聖子、鄉裕美、福山雅治、King& Prince、Hey!Say!JUMP、星野源等。

今年首度出場的歌手單位，紅組方面包括下月才出道的韓國JYP社長朴震榮力捧女團NiziU、上月由欅坂46改名的櫻坂46、BABYMETAL、椎名林檎領軍的樂隊東京事變、女歌手JUJU及milet，而白組則有尊尼力捧組合SixTONES、Snow Man及憑歌曲《香水》走紅的創作男歌手瑛人。現正為晨早劇《聲援》唱主題曲的神秘樂隊Greeeen亦會以企劃形式首度出場。