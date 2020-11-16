【陪伴32年】工人姐姐榮休返鄉　許芷熒斟茶強忍淚水

歌手張敬軒經常分享工人姐姐為佢「炮製」嘅早餐，好多人都話其實工人姐姐係為佢健康着想，搞到軒仔對姐姐真係又愛又恨。其實要請個好工人真係可遇不可求，好似前港姐許芷熒就遇上一個好姐姐，由佢8個月大湊佢到依家32歲，而佢工人姐姐仲抱住佢囡囡「馮寶寶」一齊慶生，可惜工人姐姐要返鄉退休，許芷熒上載多年來主僕合照及長文，表達對佢嘅不捨。

許芷熒說：「由八個月大湊大我嘅工人姐姐Naty， 現在我32歲都仲同我慶祝緊生日，但我諗應該會係最後一年了， 因為佢要返菲律賓真正榮休。一歲嘅時候佢抱住我喺麥當勞開生日會， 今日佢抱住我九個月大嘅囡囡，呢份感動，難能又可貴。Naty 第一眼見到我個女，佢感動到喊，由BB開心湊大我，而家眼見我生了屬於自己嘅BB。。。其實舊年結婚嘅時候斟茶，我強忍眼淚，我同自己講，千祈唔好喊，喊咗唔靚， 但其實斟茶畀Naty嘅時候, 自己內心好感動，好想喊。我成日內心都好希望，而家照顧緊馮寶寶嘅工人姐姐，能夠好似Naty咁樣由細照顧佢大... 亦都能夠睇住佢長大，睇住佢成家立室。」

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