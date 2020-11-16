People's Choice　珍妮花火紅晚裝領獎被仔女搞喊

2020年People's Choice頒獎禮繼續在加州舉行，獲今屆偶像獎的美國歌影視天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）沒有行灰地氈，她以火紅長裙上台領獎，搶盡鏡頭！

她致詞時，大會播放珍妮花子女Max與Emme的驚喜恭賀片段即令她感動落淚。她說：「2020年真係唔講得笑係咪？我意思係2020年之前，我哋一直沉迷住贏呢個獎或提名那個獎，又或者我哋鬥邊個賣得最多唱片或票房，但今年唔得。佢向我哋展示咩係重要同唔重要。對我嚟講，最重要嘅係人，我哋所有人喺一齊互相幫助，彼此相愛、彼此友善。我以非常謙卑同感激的心情接受呢個獎，希望我哋能夠開始作為一個國家能夠康復同團結一致，自豪地同和諧地企埋一齊。」

而獲時裝偶像獎的Tracee上台領獎時表示天后母親戴安娜羅絲（Diana Ross）才是真正偶像。她說：「唔單止佢（母親）嘅出色管教...仲有佢嘅示範、佢對時尚嘅觸覺、佢個驚人嘅衣櫃以及佢嘅華麗，介紹咗我感受時裝嘅震撼力。」

此外，今年因被前員工鬧爆私底下為人粗魯無禮的名嘴艾倫迪珍妮絲（Ellen DeGeneres），仍然獲頒2020年最受歡迎日間清談節目獎，認真諷刺！她親自上台獲獎並表示代表員工領獎。而美國鄉謠天王Blake Shelton與天后未婚妻Gwen Stefani有出席不過冇行灰地氈，他獲頒最受歡迎鄉謠歌手獎。她笑說：「多謝我個新未婚妻，Gwen Stefani。如果你需要網上搜尋下佢係邊個，佢個名咁樣串S-t-e-f-a-n-i。多謝你嘅啟發。」