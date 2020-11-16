結婚40年！山口百惠三浦友和連續15年奪模範夫妻登殿堂

由保險公司主辦，1,620人投票選出的一年一度日本最理想名人夫妻選舉，今日公布10大名單，日本範模夫妻山口百惠與三浦友和夫婦連續15年奪得首位，正式打入殿堂。

山口百惠和三浦友和是70年代金童玉女，1980年11月結婚，婚後誕下長子三浦祐太朗及細仔三浦貴大，今年是兩人結婚40年周年，這對昔日金童玉女已「登六」，百惠現年61歲，丈夫三浦友和則67歲仍在藝能界活躍，而大仔三浦祐太朗今年6月宣布與女聲優牧野由依結婚，兩夫婦榮升老爺奶奶。三浦友和受訪時曾透露，兩夫妻從不鬧交，夫妻關係和諧。

而今年首次打入10大的模範夫妻，有神劇《半澤直樹》男星堺雅人與菅野美穂夫婦，由去年20位急升至第4位，杉浦太陽與辻希美夫婦由去年17位升上第5位，是2007年結婚後首次打入TOP10，而江口洋介與森高千里則由去年16位升上第8位。

2020日本最理想名人夫婦Top 10

1位 三浦友和・山口百恵 （去年1位）

2位 Hiromi（小園浩己）・松本伊代 10（去年3位）

3位 唐澤壽明・山口智子 （去年2位）

4位 堺雅人・菅野美穂 （去年20位）

5位 杉浦太陽・辻希美 （去年17位）

6位 佐佐木健介・北斗晶 （去年6位）

7位 藤井隆・乙葉 （去年5位）

8位 江口洋介・森高千里 （去年16位）

9位 田中將大・里田舞 （去年9位）

10位 桑田佳祐・原由子 （去年7位）